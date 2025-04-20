Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Mahalle Buluşmalarına Devam Ediyor

Vatandaşlarla bir araya gelmeye önem veren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahalle buluşmaları kapsamında, vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Kopan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla Fatih Mahallesi Hicret Camii Meydanı'nda Mahalle Buluşması programı düzenlendi. Buluşmada mahalle halkıyla samimi bir atmosferde sohbet eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye tarafından sürdürülen hizmetler ve projeler hakkında bilgi verirken vatandaşları tek tek dinleyerek merak ettikleri konulara, çeşitli istek ve taleplere yönelik sorularına cevap verdi.

"Mahalle buluşmalarımızda hemşerilerimizin sesine kulak veriyoruz"

Belediyecilikte en önemli unsurun halkla iç içe olmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Mahalle buluşmalarımızda hemşerilerimizin sesine kulak veriyor, onlardan gelen her öneriyi dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımızla görüşerek onlardan gelen taleplere göre hareket ederek, diğer taraftan da bizimle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızı anlatacağız, yapamadıklarımızın nedenlerini ortaya koyacağız. Bu buluşmalar bizim için çok kıymetli. Çünkü Pursaklar'ı birlikte yönetiyor, birlikte güzelleştiriyoruz. Bu tür mahalle buluşmalarımızı önümüzdeki günlerde farklı mahallelerimizde düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA