Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, esnaf ziyaretinde bulundu

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Esnaf ve vatandaşlarla vakit geçirmeye büyük önem veren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile ilçe esnafına ziyarette bulundu.

Haftanın büyük bir bölümünü vatandaşlarla iç içe olarak geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sık sık esnafla bir araya gelerek onların, talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Esnaf ziyaretleri esnasında 7'den 70 tüm vatandaşların büyük bir ilgisi ile karşılaşan Başkan Ertuğrul Çetin ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, esnafla ve vatandaşlarla bol bol sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi.

"Her fırsatta esnafımızla bir araya gelmeye özen ve gayret gösteriyoruz"

İlçenin her noktasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye büyük önem verdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, "Her fırsatta esnafımızla bir araya gelmeye özen ve gayret gösteriyoruz. Yaptığımız hizmetleri, esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Daha modern ve güzel bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, ilçemize daha kaliteli hizmeti sunmak adına var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ANKARA