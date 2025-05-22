Pursaklar Belediye Spor Kulübü, Türkiye Ragbi Şampiyonu Oldu

Pursaklar Belediye Spor Kulübü, Türkiye Ragbi Federasyonu'nun düzenlediği 7'li Ragbi Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Pursaklar Belediye Spor Kulübü, 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 7'li Ragbi Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda finale kaldı. Pursaklar temsilcisi, rakibini eleyerek şampiyonluğa ulaştı. Maçın ardından Pursaklar Belediye Spor Kulübü Başkanı Harun Öztürk'ü arayarak sporcularının kupa heyecanına ortak olan Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, genç sporcuları ilçeye yaşattıkları gururdan dolayı tebrik etti.

"Sahada gösterilen azim bizlere büyük bir gurur yaşattı"

Pursaklar'ın her alanda olduğu gibi sporda da adını altın harflerle yazdırdığını belirten Başkan Çetin, "Pursaklar Belediyesi Spor Kulübümüzü gönülden tebrik ediyorum. Sahada gösterilen azim, mücadele ve takım ruhu, bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bu başarı sadece bir kupadan ibaret değil; gençlerimizin emeğinin, inancının ve alın terinin karşılığıdır. Başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp yönetimimize teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA