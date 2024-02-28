Pursaklar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü İmzalandı

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Pursaklar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü imzalandı.

Pursaklar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında belediye çalışanlarının ücretlerinde iyileştirmeleri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokol imzalandı. İmza törenine Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in yanı sıra Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, sendika temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. İmzalanan ek protokolle birlikte çalışanlar belediye binasında çeşitli kutlamalar yaptı.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, vatandaşın karşısında 170 eser yaptıkları için gururla çıktıklarını söyleyebilmelerinin nedenin çalışma arkadaşlarının işlerini özverili yapması olduğunu söyledi. Çalışanların sorunlarını ve ihtiyaçlarını en iyi bilen kişilerden olduğunu ifade eden Çetin, başkanlığından önce belediyede 9 yıl çalışmasının bunun nedeni olduğunu kaydetti.

"5 yılda bütçesini 10 arttıran bir belediyecilik anlayışı sergiledik"

Belediye olarak hiçbir zaman çalışmalarını aksatmadıklarını kaydeden Çetin, "Hiçbir zaman yapacağımız işlerden geri kalmadık. Bugün itibariyle söyleyip de yapamadığımız hiçbir şey yok. Diğer taraftan eser ve hizmet üretmek için kaynak da bulmanız gerekiyor. Bu konuda da çok ciddi başarı elde ettik. 5 yılda bütçesini 10 arttıran bir belediyecilik anlayışı sergiledik. Bunlar çok önemli çok büyük işlerdir. Sizler de bizleri hiç mahcup etmediniz, belediye çalışanı tek başına bir işçi değildir. Komple bir belediyeyi temsil eder. Her birinizin yaptığı güzel şeyler de hatalar da tüm belediyeye mal olur. Bu yaptığımız ek sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum. İlk günden bugüne kadar hiç Türkiye ortalamasının altında kalmadık. Bakın Türkiye ortalamasının altında kalmadığımızı söylüyorum. Yani bu en üst seviye değil mutlaka. Ama ortalamanın da hep üstünde kaldı. Bu iyileştirme ek protokolüyle de yine bunu göstermiş olduk. Her zaman tekrarladığım bir şey var. İş güvenliğine çok dikkat etmenizi özellikle istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA