Pursaklar Belediyesi\'nden Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri

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Pursaklar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel gereksinimli çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

İlçede yaşayan engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için farklı sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin yanı sıra Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de katıldı.

Özel gereksinimli bireyler için hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde güne özel çeşitli etkinliklerde yüzlerde kocaman gülümsemeler olmasını istediklerini ifade eden Çetin, "Göreve başlar başlamaz ilk açtığımız tesis özel gereksinimli kardeşlerimiz içindi. Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bugün de onlarla beraberdik. Eğlencelerine ve coşkularına ortak olduk. Gülen gözleriniz hiç solmasın, var olun güzel kardeşlerim" dedi. - ANKARA