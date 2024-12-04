Pursaklar Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Pursaklar Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri

Pursaklar Belediyesi\'nden Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri

Pursaklar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli bireylere yönelik çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenledi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, etkinlikte özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

04.12.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pursaklar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel gereksinimli çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

İlçede yaşayan engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için farklı sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin yanı sıra Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de katıldı.

Özel gereksinimli bireyler için hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde güne özel çeşitli etkinliklerde yüzlerde kocaman gülümsemeler olmasını istediklerini ifade eden Çetin, "Göreve başlar başlamaz ilk açtığımız tesis özel gereksinimli kardeşlerimiz içindi. Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bugün de onlarla beraberdik. Eğlencelerine ve coşkularına ortak olduk. Gülen gözleriniz hiç solmasın, var olun güzel kardeşlerim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Pursaklar Belediyesi, Yerel Haberler, Ertuğrul Çetin, Kültür Sanat, Pursaklar, Belediye, Aralık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pursaklar Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Bahçeli’nin konuşmasını yırtan Özgür Özel’e MHP’den sert tepki Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki
10:38 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
15:42 Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin ezeli rakibine gidiyor Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gidiyor
15:38 Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı
15:33 Suriye’de muhalifler PKK afişlerini parçaladı Suriye'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı
15:24 Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek!
15:08 Müge Anlı’da televizyonculuk tarihine geçecek olay Kayıp çocuk otururken bulundu Müge Anlı'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu
15:01 Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 11:35:09. #1.12#
SON DAKİKA: Pursaklar Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.