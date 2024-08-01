Pursaklar Belediyesi\'nden ön muhasebe kursu mezuniyeti

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Pursaklar Belediyesi'ne bağlı Hüma Sultan Hanım Evi'nde ön muhasebe kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler, mezuniyet heyecanı yaşadı.

Kadınların sosyal, kültürel ve mesleki alanda gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Pursaklar Belediyesi, 5 ayrı hanım evinde 76 branşta 307 farklı kursta verdiği eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını vermeye devam ediyor. Pursaklar Belediyesi'ne bağlı Hüma Sultan Hanım Evi'ndeki ön muhasebe kursu öğrencileri, 357 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, sertifikalarını almaya hak kazandı.

Hobi ve meslek edindirme kurslarından mezun olan kadınlara bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hanım evlerinde kursiyerlerimiz, hem yeteneklerini keşfetme hem de sosyalleşme fırsatı buluyor. Aldıkları eğitimlerin ardından sertifikalarını alan kursiyerlerimiz ise yeni iş imkanları bulurken, kendi iş yerlerini açma kabiliyetine ve becerilerine de sahip oluyor. Sertifika alan ve öğrendiği meslek üzerinde emek gösterecek olan tüm hanımlarımıza kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA