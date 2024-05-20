Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açılan Endemik Vadi büyük ilgi görüyor - Son Dakika
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Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açılan Endemik Vadi büyük ilgi görüyor

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açılan Endemik Vadi büyük ilgi görüyor

Pursaklar Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan Endemik Vadi, kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması amacıyla büyük ilgi görüyor. Vadi, endemik bitkiler, hayvanlar ve tıbbi aromatik bitkilerin korunması ve bilimsel çalışmaların yapılması için önemli bir alan olarak hizmet veriyor.

20.05.2024 19:06
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Pursaklar Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan Endemik Vadi büyük ilgi görüyor.

Endemik Vadi'de 320 ata tohumu ve tıbbi aromatik bitkiler bulunuyor. Kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması amacıyla Endemik Vadi'yi 2021 yılında Pursaklar'a kazandırdıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar halkına yeni bir nefes alanı sağlayan ve birbirinden göz alıcı güzelliğiyle

kendisine bakanları hayran bırakan Endemik Vadimiz 2021 yılından bu yana hemşehrilerimizin akınına uğruyor" dedi.

Çetin, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaşın Pursaklar'ın kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade ederek, "Vatandaşlar, soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan endemik hayvanlarımızı da yakından tanıma fırsatı buluyor" diye konuştu.

Endemik Vadi, ilçede estetik açıdan güzel bir görünüme sahip olmasının yanı sıra kaybolmaya yüz tutmuş endemik bitkiler, nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara tavşanını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Pursaklar Belediyesi ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde Ankara'nın endemik bitkileri, endemik hayvanları ve tıbbi aromatik bitkilerin korunması, yaşatılması, üretilmesi ve bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapılması hedeflenen Endemik Vadi'de rengarenk çiçeklerin arasında spor yapmak isteyen vatandaşlar için bin 300 metre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu, çocukların oyun oynayabilerek vakit geçirebilecekleri Orman Köyü de bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açılan Endemik Vadi büyük ilgi görüyor - Son Dakika

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