Pursaklar Belediyesinden "Hanımlar Matinesi" - Son Dakika
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Pursaklar Belediyesinden "Hanımlar Matinesi"

06.03.2022 09:52
Pursaklar Belediyesinden "Hanımlar Matinesi"

Pursaklar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara özel 'Hanımlar Matinesi' düzenleyecek.

Pursaklar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara özel 'Hanımlar Matinesi' düzenleyecek.

Pursaklar'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenecek olan Hanımlar Matinesinde kadınlar eğlenceye doyacak. Pursaklar Belediyesi'nin organize ettiği organizasyonda Türkiye'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen ünlü DJ'lerden Aysema'da yer alacak.

"Eğlence dolu programa katılmak isteyen hanımlar, ellerini çabuk tutsun"

Kadının hayatın her alanında büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız için Kadınlar Gününde gönüllerince eğlenebilmeleri için iki günü kapsayacak şekilde 'Hanımlar Matinesi' düzenliyoruz. Salon kapasitesi sınırlı olduğu için bu eğlence dolu programa katılmak isteyen hanımlar, ellerini çabuk tutsun" dedi.

Biletler Pursaklar Yaşam Merkezi'nde

Pursaklar'da kutlanacak olan Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Hanımlar Matinesi, 8 ve 9 Mart tarihlerinde binlerce kadına coşku dolu anlar yaşatacak. Programa katılmak isteyen kadınlar ücretsiz olan biletleri, Pursaklar Yaşam Merkezi'nden alabilecek. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pursaklar Belediyesinden 'Hanımlar Matinesi' - Son Dakika


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