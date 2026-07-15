Pursaklar\'da 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Şehitlik Meydanı'ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen anma programına katılarak şehitler için dua etti.

Pursaklar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitlik Meydanındaki Şehitlik Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Anma programına Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Veysel Yıldırım, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz'un milletin bağımsızlığına ve demokrasiye sahip çıktığı tarihi bir mücadele olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma mücadelesidir. 15 Temmuz gecesi milletimiz, vatanına ve iradesine sahip çıkarak büyük bir destan yazdı. Bizlerde üzerimize düşeni yaparak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız, birlik ve beraberliğimizi her zaman koruyacağız. O karanlık geceyi aydınlığa çeviren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakarlığını asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Anma programında Başkan Ertuğrul Çetin ve protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından anıta karanfiller bırakılıp, şehitler için dualar edilirken, programa katılanlar 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andı. - ANKARA