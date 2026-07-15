Pursaklar'da 15 Temmuz anma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pursaklar'da 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Pursaklar\'da 15 Temmuz anma programı düzenlendi
15.07.2026 18:28  Güncelleme: 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Şehitlik Meydanı'ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen anma programına katılarak şehitler için dua etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Şehitlik Meydanı'ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen anma programına katılarak şehitler için dua etti.

Pursaklar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitlik Meydanındaki Şehitlik Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Anma programına Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Veysel Yıldırım, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz'un milletin bağımsızlığına ve demokrasiye sahip çıktığı tarihi bir mücadele olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma mücadelesidir. 15 Temmuz gecesi milletimiz, vatanına ve iradesine sahip çıkarak büyük bir destan yazdı. Bizlerde üzerimize düşeni yaparak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız, birlik ve beraberliğimizi her zaman koruyacağız. O karanlık geceyi aydınlığa çeviren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakarlığını asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Anma programında Başkan Ertuğrul Çetin ve protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından anıta karanfiller bırakılıp, şehitler için dualar edilirken, programa katılanlar 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ertuğrul Çetin, Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pursaklar'da 15 Temmuz anma programı düzenlendi - Son Dakika

Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon
Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı
Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı
Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün’deki üssü vurdu Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün'deki üssü vurdu
Siverek’te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti Siverek'te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar

18:44
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
18:10
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi
17:19
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
17:00
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
16:48
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 19:27:55. #7.12#
SON DAKİKA: Pursaklar'da 15 Temmuz anma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.