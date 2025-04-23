Pursaklar\'da 23 Nisan Coşkusu: Başkanlık Koltuğu Çocuklara Devredildi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını 4. sınıf öğrencisi Zeynep Karatepe'ye devretti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendisini ziyaret eden Yıldırım Beyazıt İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Karatepe'yi ve arkadaşlarını makamında kabul etti. Başkan Çetin, makam koltuğunu Zeynep Karatepe'ye devretti. Görevi devralan küçük başkan, isteklerini ve temennilerini dile getirdi.

"Ülkemizi daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancım tamdır"

Başkan Çetin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye başkanlığı koltuğumuzu geleceğin liderlerine teslim ediyoruz. Bizim görevimiz belli: Zeynep Başkan ne derse o. Çocuklarımız bu makamlara ileride gerçek anlamda oturduğunda ülkemizi daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancım tamdır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hayallerinin peşinden gitmelerini, üretmelerini ve kendilerine güvenmelerini temenni ediyorum. Bizler de minik kardeşlerimize daha yaşanabilir, daha mutlu bir Pursaklar bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA