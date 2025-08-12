Pursaklar\'da 4\'üncü Çocuk Şenliği Coşkusu

Pursaklar Belediyesi tarafından 3 hafta boyunca ilçenin her mahallesine sırasıyla kurulan 4'üncü Pursaklar Çocuk Şenliği etkinlikleri ile çocuklar, sıcak havaların tadını doyasıya çıkardı.

Pursaklar Belediyesi tarafından, ilçenin farkı mahallelerinde düzenlenen 4'üncü Pursaklar Çocuk Şenlikleri her gün çeşitli etkinlikler, illüzyon gösterileri, interaktif çocuk oyunları ve çeşitli yarışmalara sahne oldu. Alandaki oyun gruplarında doyasıya eğlenen çocuklar, üç hafta boyunca tatilin keyfini çıkarırken, alana gelen çocuklara, patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi.

"Bütün çocuklarımızın şenlik boyunca keyifleri, enerjileri yerindeydi"

Çocukların unutamayacakları, çocuk etkinlikleri ile dolu dolu 3 hafta geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlçemizin farklı mahallelerinde üç hafta boyunca çocuklarımızın gönüllerince eğlenebilmeleri için geleneksel hale getirdiğimiz 4'üncü Pursaklar Çocuk Şenliğini düzenledik. Bizlerde her gün şenlik alanını ziyaret ederek onların heyecanlarına, coşkularına ve sevinçlerine ortak olduk. Bütün çocuklarımızın şenlik boyunca keyifleri, enerjileri yerindeydi. Yeni etkinliklerle çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Şenlik boyunca her gün etkinlik alanına gelerek çocukların sevincine ve mutluluğuna ortak olan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şenliğin son gününde de çocukları yalnız bırakmadı. - ANKARA