Pursaklar\'da Türkiye şampiyonası zamanı

16.01.2026 18:03  Güncelleme: 18:11
Pursaklar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Bedensel Engelliler Büyükler Kulüpler ile Gençler-Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Pursaklar Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Başkan Ertuğrul Çetin, sporcuların azmi ve kararlılığına vurgu yaparak, engelli bireylerin spora katılımını desteklediklerini belirtti.

Pursaklar Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Bedensel Engelliler Büyükler Kulüpler ile Gençler-Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Pursaklar Kapalı Spor Salonunda start verdi.

Pursaklar Belediyesi ev sahipliğinde Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen Bedensel Engelliler Büyükler Kulüpler ile Gençler-Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası açılışına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

"Bugün burada, azmin, kararlılığın ve spor ahlakının en güzel örneklerine tanıklık ediyoruz"

Şampiyonanın açılış konuşmalarını yapan Ertuğrul Çetin, "Bugün burada, azmin, kararlılığın ve spor ahlakının en güzel örneklerine tanıklık ediyoruz. Bedensel engelli sporcularımızın göstermiş olduğu mücadele, hepimize ilham veriyor. Pursaklar Belediyesi olarak sporun her alanında, özellikle de engelli bireylerimizin spora katılımını destekleyen organizasyonlarda yer almaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından ilçemize gelen tüm sporcularımıza hoş geldiniz diyor, centilmence ve başarılarla dolu bir şampiyona geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Pursaklar Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği destekle önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşarken, şampiyona boyunca fair-play ruhu ve centilmence rekabet ön plana çıkıyor. Tribünleri dolduran sporseverler, sporcuların sergilediği üstün performanslara yoğun ilgi gösteriyor.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilirken, organizasyonun Türk sporuna ve bedensel engelli bireylerin spora katılımına önemli katkılar sunması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ertuğrul Çetin, Etkinlikler, Türkiye, Yerel, Spor, Son Dakika

