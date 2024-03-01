Pursaklar'da Gençler Nevşehir Kapadokya Gençlik Kampı'na Katıldı - Son Dakika
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Pursaklar'da Gençler Nevşehir Kapadokya Gençlik Kampı'na Katıldı

Pursaklar\'da Gençler Nevşehir Kapadokya Gençlik Kampı\'na Katıldı

Pursaklar Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen Nevşehir Kapadokya Gençlik Kampı'na 14-18 yaş arası gençleri gönderdi. Gençler, kamp boyunca çeşitli etkinliklerle eğlenceli zaman geçirecek ve yeni arkadaşlıklar kuracak.

01.03.2024 12:21  Güncelleme: 12:25
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Pursaklar'da 14 ile 18 yaş arası gençler, belediyenin düzenlediği Nevşehir Kapadokya Gençlik Kampı'na katıldı.

Son 5 yılda gençlerin sanattan kültüre, eğitimden spora, bilimden teknolojiye birçok farklı alanda gelişimine katkı sağlayan Pursaklar Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile gençleri Gençlik Kampı'na yollamaya devam ediyor. 14 ile 18 yaş arası gençlerden oluşan grup, Kapadokya Gençlik Kampı için Nevşehir'e gitti.

Genç kampçıların etkinliklerle dolu 3 gün geçireceklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Genç kardeşlerimiz, Nevşehir Kapadokya Gençlik Kampı'nda birkaç gün gönüllerince eğlenme fırsatı bulacak. Kardeşlerimizin Gençlik Kampları ile okul stresi ve günlük streslerden biraz olsun uzaklaşmalarını sağlıyoruz. Gençlik kampına giden kardeşlerimiz, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle bol bol eğlenme fırsatı bulacak. Umarım yeni arkadaşlıklar edinip, iyi dostluklar kurarak Pursaklar'a sağ salim dönerler" ifadelerini kullandı.

Pursaklar Belediyesi tarafından Nevşehir Kapadokya Gençlik Kampı'na gönderilen 14-18 yaş aralığındaki genç erkekler, doğanın güzelliklerini yakından görme fırsatı bulurken, birçok tarihi alanı da tanıma fırsatı bulacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Pursaklar'da Gençler Nevşehir Kapadokya Gençlik Kampı'na Katıldı - Son Dakika
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