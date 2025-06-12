Pütürge\'de Dernek Başkanları ve Muhtarlar İş Birliği Kararı Aldı

Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli faaliyet gösteren Sakkuşağı ve Dere bölgesindeki dernek başkanları ile mahalle muhtarları, birlikte hareket etme kararı aldı.

Pütürge ilçesi merkezli faaliyet gösteren Sakkuşağı ve Dere bölgesindeki dernek başkanları ile mahalle muhtarları, Pütürge Belediyesi Taziye Evi'nde bir araya gelerek birlikte hareket etme kararı aldı. Toplantıda mahallelerin sorunları ele alındı, çözüm önerileri tartışıldı.

Heyet, daha sonra Pütürge Kaymakamı Tunahan Nas ve Belediye Başkanı Mikail Sülük'ü ziyaret etti. Başkan Sülük, oluşan birliğin tüm bölgeye örnek olmasını temenni etti. Sakkuşağı Vakfı Başkanı Mustafa Hasar ve Uzunkoru Dernek Başkanı Zeynel Erdoğan, İstanbul'daki başarılı birlikteliği Pütürge'de de sürdürmek istediklerini belirtti. Muhtarlar ise iş birliğinden duydukları memnuniyeti belirtti. - MALATYA