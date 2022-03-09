Pütürge'de kadınlar unutulmadı - Son Dakika
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Pütürge'de kadınlar unutulmadı

09.03.2022 14:10
Pütürge'de kadınlar unutulmadı

Malatya'nın Pütürge Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir program düzenledi.

Malatya'nın Pütürge Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Pütürge Belediyesi Mesire toplantı salonunda düzenlenen programa Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşgın, Pütürge Belediye Başkan Vekili Ekrem Karakuş, Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Aslan, AK Parti Pütürge Kadın Kolları ve Pütürge girişimci kadın kooperatifi başkanı Elif Oğuz ve Pütürgeli kadınlar katıldı.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün talimatları ile düzenlenen programda katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Pütürge Belediye Başkan Vekili Ekrem Karakuş, Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Aslan, AK Parti Pütürge kadın kolları ve Pütürge girişimci kadın kooperatifi başkanı Elif Oğuz katılımcı kadınlara karanfil dağıttı.

Ankara programı nedeni ile şehir dışında olan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük video konferans sistemi ile salona bağlanarak katılımcılara teşekkür etti, salonda bulunan kadınların 8 Mart dünya kadınlar gününü kutladı. Kadınların öneminden söz eden Başkan Sülük, yalnızca bir gün değil her zaman kadınların yanlarında olduklarını ifade etti.

Program sonunda, programa katılan kadınlara Pütürge Belediyesi tarafından hediyeler takdim edildi. - MALATYA

Pütürge'de kadınlar unutulmadı
Pütürge'de kadınlar unutulmadı
Pütürge'de kadınlar unutulmadı

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Kaynak: İHA

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