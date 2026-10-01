Pütürge Kaymakamı Öztürk, yaşlı ve rahatsız vatandaşların evlerine konuk oldu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşlı ve rahatsız vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek sorun ve talepleri yerinde dinlendi.

Pütürge Kaymakamı Oğuzhan Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Tayfun Özcan ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serap Polat Kızılırmak, ilçede yaşlı ve rahatsız vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşların yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçları yerinde dinlenirken, talepleri hakkında da bilgi alındı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerle vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve gerekli desteğin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.