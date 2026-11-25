Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki İsviçre Diplomatik Temsilciliği'nin başkanı Sylvain Astier'i istenmeyen kişi (persona non grata) ilan etti ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu.

İsviçre'nin Kuzey Kore'deki Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı'nı yaptırım kapsamına alması, Pyongyang ile Bern arasında krize yol açtı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, ülkedeki İsviçre Diplomatik Temsilciliği'nin başkanı Sylvain Astier'in istenmeyen kişi (persona non grata) ilan edildiği duyuruldu. Bakanlığın Avrupa Dairesi Genel Müdürü Pak Hyon Su'nun Astier'i çağırarak 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediği belirtildi. Astier'e ayrıca İsviçre Diplomatik Temsilciliği'nin kapatılmasını talep eden bir muhtıranın verildiği ifade edildi.

İsviçre, çocuk kampına yaptırım uygulamıştı

Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kentinde yer alan ve yabancı gençlere konaklama olanağıyla eğitim ve kültürel değişim programları sağlayan Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı, Rusya'nın Ukrayna'dan kaçırdığı çocukların burada ağırlandığı ve ideolojik eğitime tabi tutulduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. İsviçre, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından kampı kendi yaptırım listesine dahil etmişti.

Kuzey Kore yönetimi karara sert tepki göstermişti

Alınan bu karar, Kuzey Kore yönetiminin sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, dün yaptığı açıklamada Bern yönetiminin adımını "açık düşmanca bir eylem" ve "egemenlik ihlali" olarak değerlendirmişti. Kim, İsviçre Diplomatik Temsilciliği'nin faaliyetlerine son verilmesi için girişimde bulunacağını belirterek, "Dışişleri Bakanlığımıza, Pyongyang'daki İsviçre Diplomatik Temsilciliği'nin faaliyetlerine son verilmesi konusunu titizlikle incelemesi ve gerekli adımı atması yönünde tavsiyede bulunacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Ekim ayında açılmıştı

İsviçre, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini 1974 yılında tesis etmiş, fakat burada büyükelçilik açmak yerine 1997'de insani yardım odaklı çalışan bir ofis kurmuştu. Söz konusu ofis, Covid-19 salgını sebebiyle Mart 2020'de kapatılmıştı. Ekim 2026'da ise Pekin Büyükelçiliği'ne bağlı olarak siyasi diyalog yürütmek amacıyla yeni formatta bir İsviçre Diplomatik Temsilciliği açılmıştı.