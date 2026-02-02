Radyonun Yıldızları 'Onur Ödülü' sahipleri açıklandı - Son Dakika
Radyonun Yıldızları 'Onur Ödülü' sahipleri açıklandı

02.02.2026 16:33  Güncelleme: 16:39
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Radyonun Yıldızları etkinliğinde bu yıl Onur Ödülü, Türk halk müziğinin güçlü sesi Bedia Akartürk ve Fatih Kısaparmak'a verilecek. 15 Şubat'ta yapılacak ödül töreninin teması 'Hafıza' olarak belirlendi.

Esenler Belediyesi tarafından 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ne özel olarak düzenlenen Radyonun Yıldızları'nda 'Onur Ödülü' sahipleri belli oldu. 'Onur Ödülleri' bu yıl, Türk halk müziğinin güçlü sesi Bedia Akartürk ile eserleri ve müzikal duruşuyla hafızalarda yer edinen Fatih Kısaparmak'ın olacak.

Radyonun Yıldızları, bu yıl da radyo dünyasının önemli isimlerini ve radyo tutkunlarını bir araya getirecek. Geleneksel hale gelen ve her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen ödül gecesi, radyonun birleştirici gücünü ve kültürel hafızadaki yerini bir kez daha gözler önüne serecek. Beşincisi düzenlenecek Radyonun Yıldızları Ödül Töreni'nde Türk halk müziğinin güçlü sesi Bedia Akartürk ile eserleri ve müzikal duruşuyla hafızalarda yer edinen Fatih Kısaparmak, onur ödülünün sahibi olacak. Sanat yaşamları boyunca müziğe kattıkları değer ve bıraktıkları izlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan iki usta sanatçı, ödül gecesinin en özel anlarının başrolünde yer alacak.

Bu yılın teması 'Hafıza'

Geçtiğimiz yıl "Radyo Vefadır" temasıyla gerçekleştirilen Radyonun Yıldızları, bu kez radyonun geçmişine ve taşıdığı kültürel mirasa vurgu yaparak "Radyo Hafızadır" diyecek. Tema doğrultusunda hazırlanan ödül gecesi, radyonun kuşaklar arasında kurduğu bağı ve yıllar boyunca biriken hatıraları yeniden hatırlatmayı amaçlıyor.

Radyoya emek verenler aynı sahnede

Geçtiğimiz yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde ihtişamlı bir atmosferde gerçekleştirilen Radyonun Yıldızları Onur Ödülleri, Türk müziğinin iki usta ismi Aysun Gültekin ve Özdemir Erdoğan'a takdim edilmişti. Yoğun katılımın olduğu törende sanatçılara verilen ödüller, izleyicilerden büyük alkış almış ve duygu dolu anlara sahne olmuştu. Radyonun geçmişiyle bugünü arasında köprü kuran, emeği ve üretimi öne çıkaran ödül gecesi, bu yıl 15 Şubat Pazar günü Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

