Rahime Ballık\'tan Bilek Güreşi Zaferi

Adıyaman'ın Gölbaşı Savran Ortaöğretim Okulu öğrencisi Rahime Ballık yıldız kızlar bilek güreşi şampiyonu oldu.

Adıyaman'da yapılan okul sporları müsabakaları kapsamında yıldız kız kategorisi yarışları yapıldı. Yarışlarda 55 kilogramda toplam 30 sporcunun katıldığı Bilek Güreşi Müsabakaları sonucunda Savran Ortaokulu öğrencisi Rahime Ballık sağ ve sol kol kategorilerinde il birincisi oldu.

Ballık, bölge şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN