Rahmi Koç'a Tepkiler: Ayrımcı İfadeler Kınandı - Son Dakika
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Rahmi Koç'a Tepkiler: Ayrımcı İfadeler Kınandı

06.06.2026 13:11
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Rahmi Koç'un Kürt kadınlarına yönelik hakaret içeren sözleri, Patnos Gazeteciler Cemiyeti tarafından kınandı.

İzmir'de gerçekleştirilen Amerikan Hastanesi açılışında yaptığı konuşmada, "Kürt kadın fıkrası" adı altında Kürt kadınlarına yönelik hakaret içeren ve Kürt halkını aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle iş insanı Rahmi Koç'a tepkiler sürüyor.

Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu ifadeleri sert bir dille kınayarak, etnik kimlikler üzerinden yapılan ayrımcı söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Başkan Yavuz açıklamasında, "Toplumun herhangi bir kesimini, özellikle de bir halkı ve kadınları hedef alan, onları küçük düşüren söylemler ne ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir ne de toplumsal vicdanda karşılık bulabilir. Kürt kadınlarına yönelik hakaret içeren ve Kürt halkını aşağılayan ifadeleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

Kürt halkının bu ülkenin önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Yavuz, toplumun birlik ve beraberliğine zarar verecek açıklamalardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

"Toplumsal barışın güçlenmesi için herkese sorumluluk düşmektedir" diyen Yavuz, kamuoyunda tanınan kişilerin kullandıkları dile daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin karşısında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Patnos Gazeteciler Cemiyeti, yaptığı açıklamada tüm kesimleri karşılıklı saygı ve toplumsal hassasiyetlere uygun davranmaya davet etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rahmi Koç'a Tepkiler: Ayrımcı İfadeler Kınandı - Son Dakika

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