Ramazan Ayı şarküteri esnafının yüzünü güldürdü

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Eskişehir'de Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte yoğunlaşan şarküteri dükkanlarının içine doluşan müşteriler uzun sıralar oluşturuyor.

Sahur ve kahvaltı sofralarının vaz geçilmezi peynir, zeytin, tereyağ, kaymak ve yoğurt gibi şarküteri ürünlerine Ramazan Ayı'nın gelmesiyle talep çoğaldı. Esnaf Ramazan Ayı'na girmeden 1 hafta önce indirimlere başlarken, dükkanların içine doluşan müşteriler uzun sıralar oluşturdu. Satışlardan memnun olan ve ilerleyen günlerde işlerin daha da yoğunlaşmasını bekleyen esnaf, mübarek günlerin herkes için bereketiyle geçmesini dileyerek vatandaşların Ramazan Ayı'nı tebrik etti. Fiyatlarla ilgili de bilgi veren esnaf, 1 kilo ezine peynirinin 200, tereyağın 295, kaymağın 285, yoğurdun 55 ve zeytinin 120 ila 150 TL aralığında satıldığını aktardı.

"Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte satışlar yüzde 70 oranında arttı"

Eskişehir'de şarküteri ürünlerini satan esnaf Ali Bir, tüm ürünlerine yoğun talep gösterildiğini söyledi. Esnaf olarak kendilerinin de her Ramazan Ayı'nda halk için indirim yapmaya çalıştıklarını ifade eden Bir, "Yaklaşık 1 haftadır Ramazan Ayı'na özel indirimlerimiz devam ediyor. Tüm ürünlerimiz taze, mandıradan geliyor. Satışlardan da memnunuz. Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte satışlar yüzde 70 oranında arttı. İlerleyen günlerde satışlardan beklentilerimiz daha yüksek" dedi. - ESKİŞEHİR