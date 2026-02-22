Arnavutköy Belediyesi\'nden Kosova\'da bin 500 kişilik "Kardeşlik Sofrası"

Arnavutköy Belediyesi ve Eyüp Sultan Vakfı tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de Ramazan ayı kapsamında kurulan bin 500 kişilik "Kardeşlik Sofrası" etkinliğinin ilk günü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Arnavutköy Belediyesi ile Eyüpsultan Vakfı iş birliğinde Balkanlar'da Ramazan ayı kapsamında iftar programı düzenleniyor. Bu kapsamda Kosova'nın başkenti Priştine'de kurulan bin 500 kişilik kardeşlik sofrasının ilk günü yoğun katılımla gerçekleştirildi. Vatandaşların yanı sıra kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticiler programa ilgi gösterdi. İftara Arnavutköy'den İl Başkan Yardımcısı Yusuf Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, Eyüp Sultan Vakfı Başkanı İskender Yeniova ve beraberlerindeki iş insanları katıldı. Programda Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıkarken, Türkiye-Kosova arasındaki güçlü bağlara vurgu yapıldı.

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Balkanlar'ın gönül coğrafyamızdaki yerine dikkat çekerek, "Bu akşam burada sadece bir iftar sofrasında değil; aynı tarihin, aynı inancın ve aynı medeniyetin gölgesinde bir araya geldik. Bu sofra sadece bir iftar değildir; Türkiye ile Kosova arasında kurulan güçlü bir gönül köprüsüdür" ifadelerini kullandı. Ramazan'ın kalpleri birbirine yaklaştıran bir rahmet mevsimi olduğunu belirten Başkan Candaroğlu, Arnavutköy'ün her zaman Balkanlar'daki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Arnavutköy Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl da Balkanlar'da gerçekleştirdiği iftar programları, bu yıl da aynı kararlılıkla sürdürülüyor. Her yıl Arnavutköy'den Balkanlar'a uzanan kardeşlik sofralarıyla gönül köprüleri kurulmaya devam ediyor; Ramazan'ın bereketi sınırları aşarak paylaşılmayı sürdürüyor.

Balkanlar'daki kardeşlik sofraları etkinlikleri devam edecek

Priştine'de başlayan kardeşlik buluşması yarın akşam Makedonya'nın Dolneni ilçesine bağlı Lazanı'da devam edecek. Program süresince her gün bin 500 kişilik iftar sofraları kurulacak; Balkanlar genelindeki organizasyonla toplamda yaklaşık 5.000 kişiye ulaşılması planlanıyor.

Kurulan kardeşlik sofralarıyla Ramazan'ın manevi atmosferi Balkanlar'ın farklı noktalarında paylaşılmaya devam edecek; Türkiye ile Balkanlar arasındaki dostluk ve dayanışma bağları daha da pekiştirilecek. - PRİŞTİNE