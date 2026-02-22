Arnavutköy Belediyesi'nden Kosova'da bin 500 kişilik "Kardeşlik Sofrası" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arnavutköy Belediyesi'nden Kosova'da bin 500 kişilik "Kardeşlik Sofrası"

Arnavutköy Belediyesi\'nden Kosova\'da bin 500 kişilik "Kardeşlik Sofrası"
22.02.2026 00:07  Güncelleme: 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Belediyesi ve Eyüp Sultan Vakfı tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen bin 500 kişilik iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa yerel yöneticiler ve toplum temsilcilerinin yanı sıra Arnavutköy'den katılımcılar da ilgi gösterdi.

Arnavutköy Belediyesi ve Eyüp Sultan Vakfı tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de Ramazan ayı kapsamında kurulan bin 500 kişilik "Kardeşlik Sofrası" etkinliğinin ilk günü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Arnavutköy Belediyesi ile Eyüpsultan Vakfı iş birliğinde Balkanlar'da Ramazan ayı kapsamında iftar programı düzenleniyor. Bu kapsamda Kosova'nın başkenti Priştine'de kurulan bin 500 kişilik kardeşlik sofrasının ilk günü yoğun katılımla gerçekleştirildi. Vatandaşların yanı sıra kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticiler programa ilgi gösterdi. İftara Arnavutköy'den İl Başkan Yardımcısı Yusuf Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, Eyüp Sultan Vakfı Başkanı İskender Yeniova ve beraberlerindeki iş insanları katıldı. Programda Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıkarken, Türkiye-Kosova arasındaki güçlü bağlara vurgu yapıldı.

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Balkanlar'ın gönül coğrafyamızdaki yerine dikkat çekerek, "Bu akşam burada sadece bir iftar sofrasında değil; aynı tarihin, aynı inancın ve aynı medeniyetin gölgesinde bir araya geldik. Bu sofra sadece bir iftar değildir; Türkiye ile Kosova arasında kurulan güçlü bir gönül köprüsüdür" ifadelerini kullandı. Ramazan'ın kalpleri birbirine yaklaştıran bir rahmet mevsimi olduğunu belirten Başkan Candaroğlu, Arnavutköy'ün her zaman Balkanlar'daki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Arnavutköy Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl da Balkanlar'da gerçekleştirdiği iftar programları, bu yıl da aynı kararlılıkla sürdürülüyor. Her yıl Arnavutköy'den Balkanlar'a uzanan kardeşlik sofralarıyla gönül köprüleri kurulmaya devam ediyor; Ramazan'ın bereketi sınırları aşarak paylaşılmayı sürdürüyor.

Balkanlar'daki kardeşlik sofraları etkinlikleri devam edecek

Priştine'de başlayan kardeşlik buluşması yarın akşam Makedonya'nın Dolneni ilçesine bağlı Lazanı'da devam edecek. Program süresince her gün bin 500 kişilik iftar sofraları kurulacak; Balkanlar genelindeki organizasyonla toplamda yaklaşık 5.000 kişiye ulaşılması planlanıyor.

Kurulan kardeşlik sofralarıyla Ramazan'ın manevi atmosferi Balkanlar'ın farklı noktalarında paylaşılmaya devam edecek; Türkiye ile Balkanlar arasındaki dostluk ve dayanışma bağları daha da pekiştirilecek. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Yerel Haberler, Eyüp Sultan, Priştine, Kosova, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi'nden Kosova'da bin 500 kişilik 'Kardeşlik Sofrası' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı

00:03
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 01:06:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Arnavutköy Belediyesi'nden Kosova'da bin 500 kişilik "Kardeşlik Sofrası" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.