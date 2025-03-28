Ramazan Bayramında Şanlıurfa'da Toplu Taşıma Ücretsiz - Son Dakika
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Ramazan Bayramında Şanlıurfa'da Toplu Taşıma Ücretsiz

Ramazan Bayramında Şanlıurfa\'da Toplu Taşıma Ücretsiz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirdi. Vatandaşların bayram süresince ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, 30 Mart - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında ücretsiz hizmet sunulacak.

28.03.2025 12:18  Güncelleme: 12:21
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlara önemli bir hizmet sunarak, bayram süresince toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirme kararı aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların akraba ziyaretleri, kabir ziyaretleri ve diğer bayram etkinliklerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri için bu özel günlerde ulaşımı kolaylaştırmak adına önemli bir adım attı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın aldığı karara göre, 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde, Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Ulaşım A.Ş.'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bayram süresince ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, şehir içindeki toplu taşıma araçlarından diledikleri gibi faydalanabilecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ramazan Bayramında Şanlıurfa'da Toplu Taşıma Ücretsiz - Son Dakika

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