Ramazan Denetimleri Artırıldı

19.02.2026 15:07
Afyonkarahisar'da piyasa denetimleri Ramazan'da arttı, haksız fiyat artışları izleniyor.

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Ramazan ayı dolayısıyla piyasa denetimleri artırıldı. Vatandaşların temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine adil fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı sıkı inceleme yapılıyor.

Denetimlerde un, yağ, süt ve süt ürünleri, et, yumurta, bakliyat ile temizlik ve hijyen ürünleri başta olmak üzere birçok temel ürün grubu mercek altına alındı. Raf ve kasa fiyat uyumu ile etiket bilgileri titizlikle kontrol ediliyor. Ekipler market denetimlerinin yanı sıra restoran ve lokantalarda sunulan iftar menülerinde fiyat şeffaflığı, gizli ücret ve zorunlu servis bedeli uygulamalarını da denetleniyor.

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelerin, 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edileceğini ve gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Ramazan Denetimleri Artırıldı
