Ramazan sohbetlerinin ikinci konuğu Alişan Kapaklıkaya oldu - Son Dakika
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Yerel

Ramazan sohbetlerinin ikinci konuğu Alişan Kapaklıkaya oldu

Ramazan sohbetlerinin ikinci konuğu Alişan Kapaklıkaya oldu

Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari'nin diyarı Eyüpsultan'da Ramazan ayı coşkusunu yaşatmak için birbirinden özel konukları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

13.03.2024 13:26  Güncelleme: 13:46
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Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari'nin diyarı Eyüpsultan'da Ramazan ayı coşkusunu yaşatmak için birbirinden özel konukları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda gerçekleştirilen Ramazan sohbetlerinin ikinci gün konuğu Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya oldu. Kapaklıkaya, aile içi iletişim üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların Ramazan'ı maneviyatına uygun geçirebilmeleri için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda kültür, sanat, tarih ve edebiyat dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin tarihi ve manevi atmosferinde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin ikinci günkü konuğu Eğitimci - Yazar Alişan Kapaklıkaya oldu.

Aile içi iletişim üzerine keyifli bir söyleşi

Aile içi iletişim, motivasyon, güven, beyni etkin kullanma ve öğrenmeyi öğrenme konularında eğitimler veren Kapaklıkaya, Zal Mahmut Paşa Külliyesi'ndeki söyleşisinde 2018 yılında kanserden kaybettiği kızı ve eşiyle ilgili hem duygusal hem de esprili diyaloglarını paylaştı. Öte yandan Kapaklıkaya, aile içi iletişim üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

"İnsan 3 katlı bir eve benzer"

İnsanı 3 katlı bir eve benzeten Alişan Kapaklıkaya, "Üst katta toplum, gelenek, anne, baba, baskı ve otorite yer alır. Orta katta günlük yaşamımız ve yaşadığımız olumsuzluklar. Bodrum katında ise ifade edilmemiş duygular, üsttekilere gösterilmemiş tepkiler bu kata iner ve depolanır. Orta katta sen yaşarsın. Üst katta anne, baba, el alem ayıptır günahtır yapma etme diyenler vardır. Otorite disiplin ve ifade edilmeyen duygular kaybolmazlar, bodrum katına bilinçaltına atılırlar ve bir gün patlarlar" dedi.

"Yabancıların sazıyla bizim türküler söylenmiyor"

Kişisel gelişim, NLP ve öğrenmeyi öğrenme konularında uzmanlaşan Kapaklıkaya, 8 ülkede eğitim aldığını vurgulayarak, "Yabancıların sazıyla bizim türküler söylenmiyor. Bizim aile yapımız farklı, kendimize özgü mili ve manevi değerlerimiz var. Ben işime yarıyorsa kullanıyorum, işime yaramıyorsa kullanmıyorum. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ilim Çin'de de olsa gidip alın diyor. Maalesef bizim Müslümanlar çocuklarını keşif çıkartma diye büyütüyorlar. Keşif çıkaran çocukların ülkeleri de keşif çıkarma diyen ülkelerin başına keşfettikleri bombaları yağdırıyorlar" şeklinde konuştu.

Alişan Kapaklıkaya programın sonunda kitaplarını imzalayan ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına sahneye gelen Kültür İşleri Müdürü İrfan Çalışan, Kapaklıkaya'ya katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Eyüpsultan'ın resmedildiği sulu boya tablo çalışmasını hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ramazan sohbetlerinin ikinci konuğu Alişan Kapaklıkaya oldu - Son Dakika

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