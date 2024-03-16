Meşhur ciğerci Ali Koçak, Ramazan ayında yaşlılar ve şehit yakınları için iftar verdi - Son Dakika
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Yerel

Meşhur ciğerci Ali Koçak, Ramazan ayında yaşlılar ve şehit yakınları için iftar verdi

Meşhur ciğerci Ali Koçak, Ramazan ayında yaşlılar ve şehit yakınları için iftar verdi

Bursa'da ün kazanan ciğerci Ali Koçak, Ramazan ayının ilk dört gününde Bursa'daki huzurevleri ve şehit yakınları için iftar düzenledi. Toplam 800 kişiye mangalda ciğer ikram eden Koçak, her yıl farklı kurumlarda düzenlediği iftarları gelenek haline getirdiğini belirtti.

16.03.2024 16:05  Güncelleme: 16:09
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Bursa'da meşhur ciğerci Ali Koçak Ramazan ayının ilk dört gününde yaşlılar ve şehit yakınları için mangal kurup iftar verdi.

Bursa'da sosyal medyada ciğerin profesörü olarak ün yapan işletmeci Ali Koçak, bu Ramazan ayında da geleneğini bozmadı. Ramazan ayının ilk dört gününde Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi, Fethiye Dörtçelik Huzurevi, Nilüfer Belediyesi İnci Taner Altınmakas Huzurevi ile Bursa Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler Derneği'nde kurulan iftar sofralarında yaşlılar ve şehit yakınlarıyla bir araya gelen Koçak, toplam 800 kişiye mangalda ciğer ikram etti. Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak, her yıl farklı kurumlarda yaşlılar, yetimler, şehit yakınlarıyla bir araya gelerek düzenlediği iftarları gelenek haline getiren Ali Koçak, "Dört yıldır her ramazan ayının ilk dört gününü bu işlere ayırıyoruz. Dört sene önce annemi kaybettim şimdi onlarca annem oldu. Ramazan paylaşınca daha da bereketli oluyor." dedi.

Mangal ve iftar sonrası yaşlılarla sohbet edip hayır duasını alan Ali Koçak, meşhur stetoskopu ile yaşlıların kontrolünü yapmayı ihmal etmedi - BURSA

Kaynak: İHA

Ali Koçak, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meşhur ciğerci Ali Koçak, Ramazan ayında yaşlılar ve şehit yakınları için iftar verdi - Son Dakika

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