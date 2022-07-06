Raziye Oskay'ın ismi Toroslar'da yaşayacak

Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık çalışmalarını sürdüren Toroslar Belediyesi, 24 yaşında kadın cinayetine kurban giden Raziye Oskay'ın ismini Toroslar'da ölümsüzleştiriyor.

Toroslar Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında 10 Ocak 2022 tarihinde Mersin Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde eski nişanlısı tarafından öldürülen Raziye Oskay'ın ismi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'ndeki 2 bin 425 metrekarelik alanda yer alan spor kompleksine verildi. Oy birliğiyle kabul edilen gündem maddesinin hayırlı olmasını dileyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Raziye Oskay'ın adının unutulmaması için bu adımı attıklarını belirterek, "Bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak açısından orada spor yapan çocuklarımız ve gençlerimiz, bu ismi görsün ve neden verildiğini bilsinler. İnşallah bu tür olayları daha fazla yaşamayalım" dedi.

Kadına yönelik şiddetin bir an önce son bulmasını dileyen Yılmaz, "Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartı'nı ilk imzalayan belediyelerden biriyiz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadınların mutlu, şiddetten uzak ve sağlıklı olması dileğiyle, yaşam hakkı elinden alınan tüm kadınları saygı ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Toplantıda, Toroslar Belediyesi bünyesinde hazırlanan batıda Çiftçiler Caddesi, doğuda 151. Cadde, kuzeyde II. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırı, güneyde Akdeniz Belediye sınırı arasında kalan ve yaklaşık 157 hektarlık alanı kapsayan "8. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı" teklifi görüşülerek tüm komisyonlara oy birliğiyle havale edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu'nun ortak raporu doğrultusunda Toroslar Belediyesi Spor Kulübü'ne, belediye bütçesinden 360 bin TL maddi destek sağlanmasına ilişkin gündem maddesi de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toroslar Belediye Spor Kulübü bünyesinde farklı branşlarda Mersin'i temsil eden sporcuların, ulusal ve uluslararası organizasyonlardan başarı ile döndüğünü belirten Yılmaz, "Toroslar Belediyesi Spor Kulübümüzde farklı branşlarda faaliyet gösteren sporcularımız, Türkiye genelindeki yarışmalara, turnuvalara katılıyorlar. Son derece güzel başarılar elde ediyorlar. Belediye bütçemizden, spor kulübümüzü desteklemek istiyoruz. Kıymetli sporcularımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantının ardından bir konuşma yaparak tüm meclis üyelerinin, çalışma arkadaşlarının ve hemşehrilerinin Kurban Bayramı'nı kutlayan Yılmaz, "Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve kentimize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN