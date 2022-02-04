Regaip Kandili Posof'u aydınlattı - Son Dakika

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı içerisinde yer alan Regaip gecesi Posof'ta coşku ile idrak edildi.

Posof'ta yaklaşık iki yıldır bir araya gelemeyen cemaat Posof merkez camisini doldurdu. Bayanların da katıldığı gece de Kuran-ı kerim tilaveti ve ilahiler okundu. İlçe müftüsü Osman Gül tarafından üç aylar ve kandil konusunda bilgiler verildi. Yapılan tövbe ve istiğfardan sonra dualar edildikten sonra yatsı namazı kılındı. Namazdan sonra hayırseverler tarafından cemaate ikramlarda bulunuldu. - ARDAHAN