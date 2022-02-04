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Regaip Kandili Posof'u aydınlattı - Son Dakika

Regaip Kandili Posof'u aydınlattı

04.02.2022 13:24
Regaip Kandili Posof'u aydınlattı

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı içerisinde yer alan Regaip gecesi Posof'ta coşku ile idrak edildi.

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı içerisinde yer alan Regaip gecesi Posof'ta coşku ile idrak edildi.

Posof'ta yaklaşık iki yıldır bir araya gelemeyen cemaat Posof merkez camisini doldurdu. Bayanların da katıldığı gece de Kuran-ı kerim tilaveti ve ilahiler okundu. İlçe müftüsü Osman Gül tarafından üç aylar ve kandil konusunda bilgiler verildi. Yapılan tövbe ve istiğfardan sonra dualar edildikten sonra yatsı namazı kılındı. Namazdan sonra hayırseverler tarafından cemaate ikramlarda bulunuldu. - ARDAHAN

Regaip Kandili Posof'u aydınlattı
Regaip Kandili Posof'u aydınlattı

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Kuran-ı Kerim, Posof, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Regaip Kandili Posof'u aydınlattı - Son Dakika


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