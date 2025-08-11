Reklem Kurulu'ndan 156,8 Milyon Lira Ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bu yılın ilk 7 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulama tespit edilen 875 dosya hakkında 156,8 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı korumak amacıyla yürüttüğü denetim ve incelemeleri sürdürüyor. Reklam Kurulu'nun gerçekleştirdiği 359 sayılı temmuz ayı toplantısında 134 dosya görüşüldü, 15,7 milyon lira ceza kararı alındı. Aynı zamanda, alanlara ilişkin reklam ve ticari uygulamalar gündeme alındı. Bunlar, sağlık ürünleri ve gıda takviyeleri, emlak ilanları, turizm tanıtımları, iletişim ve finans hizmetleri, sosyal medya etkileyicileri ve dijital içerikler.

Öte yandan, toplantıda, 134 adet dosya karara bağlandı, 122 dosya mevzuata aykırı bulundu. Bu dosyalar hakkında ise durdurma cezası uygulanmış olup toplam 15 milyon 733 bin 665 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 3 dosya hakkında, tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla erişim engeli tedbiri kararı alındı.

İlk 7 ayda 875 dosyaya 156,8 milyon lira ceza toplam

Reklam Kurulu tarafından bu yılın Ocak-Temmuz döneminde toplam 970 dosya hakkında görüş ve değerlendirme yapıldı. 875 dosya, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama kapsamında mevzuata aykırı bulundu. Bu dosyalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 156 milyon 856 bin 697 lira idari para cezası uygulandı. 73 dosyada ise erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu kararlarıyla yalnızca tüketicilerin aldatılmasının önüne geçilmemekte, aynı zamanda ilgili sektörlerde etik dışı tanıtımların neden olduğu haksız rekabetin önlenmesi, indirim ve fiyat bilgisi içeren yanıltıcı reklamlara karşı fiyat dengesinin korunması da sağlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ihtiyaç ve hassasiyetlerini istismar eden, mevzuata aykırı her türlü aldatıcı, yanıltıcı ve haksız ticari uygulamaya karşı gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi. - ANKARA