Rektör Adıgüzel: "15 Temmuz, Türk milletinin kendi eliyle yazdığı bir destandır"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 15 Temmuz mesajında, "15 Temmuz, 7'den 70'e canlarını hiçe sayarak vatanına sahip çıkan Türk milletinin kendi eliyle yazdığı bir destandır" dedi.

Rektör Adıgüzel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Günün anlam ve önemine vurgu yapan Rektör Adıgüzel'in mesajında, "15 Temmuz, milletimizin nereden gelirse gelsin her türlü meydan okumaya karşı, milli bir şuurla nasıl mücadele edeceğini gösterdiği tarihi bir gündür. 7'den 70'e canlarını hiçe sayarak vatanına sahip çıkan Türk milletinin kendi eliyle yazdığı bir destandır. Hainlere karşı verilen bu eşi benzeri görülmemiş unutulmaz mücadelenin kahramanlarını; şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR