Rektör Beydemir'den Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı İnanç'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Rektör Beydemir'den Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı İnanç'a ziyaret

23.04.2022 12:12
Rektör Beydemir'den Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı İnanç'a ziyaret

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bozüyük ziyaretleri dahilinde Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'ı ziyaret etti.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bozüyük ziyaretleri dahilinde Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'ı ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun eşlik etti.

Gerçekleşen görüşmenin ardından Rektör Beydemir, Yüzbaşı İnanç'a hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

Rektör Beydemir'den Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı İnanç'a ziyaret
Rektör Beydemir'den Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı İnanç'a ziyaret

YORUMLAR
500
Rektör Kuş İlahiyat Fakültesi inşaatını inceledi Rektör Kuş İlahiyat Fakültesi inşaatını inceledi Rektör dereceye giren öğrencilere madalya taktı Rektör dereceye giren öğrencilere madalya taktı

Şeyh Edebali Üniversitesi, Bozüyük, Yüzbaşı, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Beydemir'den Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı İnanç'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
11:56 Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi
11:53 Koronavirüs aşılarının yalnızca 65 yaş üzerine ve kronik hastalığı olanlara uygulanması gündemde
11:48 Gülşen'den yine çok konuşulacak hareket: Şarkısını görevlinin omzuna oturarak söyledi
11:44 Galatarasay'da seçim süreci: Okan Buruk iki başkan adayının da gözdesi
11:43 Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska savaş koşullarını anlattı: Çocuklarımla gizlenmek zorunda olmak utanç verici
11:20 Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan'dan Türkiye açıklaması
11:16 23 Nisan'da iç karartan tablo: Türkiye çocuk yoksulluğunda zirvede
11:13 İbn-i Sina'nın dilden dile dolaşan müthiş deneyi! İki kuzuyu aynı kafese koydu, sonrası inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 12:18:38. #1.11#
SON DAKİKA: Rektör Beydemir'den Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı İnanç'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement