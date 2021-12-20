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Rektör Çomaklı, önceki dönem yönetim ekibiyle bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Çomaklı, önceki dönem yönetim ekibiyle bir araya geldi

20.12.2021 13:42
Rektör Çomaklı, önceki dönem yönetim ekibiyle bir araya geldi

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı rektör yardımcıları, dekanlar ve genel sekreter ile bir araya gelerek Araştırma Üniversitesi sürecine yönelik vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı rektör yardımcıları, dekanlar ve genel sekreter ile bir araya gelerek Araştırma Üniversitesi sürecine yönelik vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Erzurum Evinde (Taş Bina) bir araya geldiği misafirleri ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Rektör Çomaklı, hem Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesine hem de Araştırma Üniversitesi sürecine dair katkılarından dolayı şimdiye kadar birlikte çalıştığı rektör yardımcıları, dekanlar ve üniversite genel sekreterine teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Değişen çehresi ve yeniden tasarlanan yol haritası ile kısa zamanda önemli başarıların altına imza attıklarını belirten, bunu da birçok saygın sıralama kuruluşlarının yayımladıkları listelerin üst sıralarında yer alarak gösterdiklerini ifade eden Rektör Çomaklı: "Üniversitemizin hedef ve stratejilerini, misyon ve vizyonunu yeniden oluşturarak bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermek amacıyla uygulamaya koyduğumuz Yeni Nesil Üniversite vizyonunu hep birlikte şekillendirdik. Bu amaç doğrultusunda birçok arama konferansları, toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yoğunlaştırarak YÖK'ün koyduğu kriterleri tek tek yerine getirmeye başladık. Bölümlerimizi ve laboratuvarlarımızı akredite ettik, etmeye devam ediyoruz. Sanayi kuruluşları ve diğer kamu kurumları ile iş birliklerimizi artırdık. Ar-Ge ve inovasyon iklimini oluşturarak model ve patent çalışmaları yaptık. Politikalarımızı kararlı bir şekilde uygulayıp önemli başarılara imza attık. Yoğun bir çalışma sürecinin ardından Araştırma Üniversitesi unvanını da üniversitemize kazandırmış olduk. Bu süreç boyunca desteklerini her zaman hissettiğimiz, özverili bir şekilde yoğun gayret gösteren önceki dönem yönetim ekibimize ve şu an birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza tekrar şükranlarımı sunuyor, bundan sonraki süreçte de fikir alışverişlerine devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi yönetim ekibinde yer almaktan ve kazanılan başarıların bir parçası olmaktan daima gurur duyduklarını ifade eden konuklar ise şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek nazik davetinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür ettiler. - ERZURUM

Rektör Çomaklı, önceki dönem yönetim ekibiyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, önceki dönem yönetim ekibiyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, önceki dönem yönetim ekibiyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, önceki dönem yönetim ekibiyle bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi, Ömer Çomaklı, Araştırma, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Çomaklı, önceki dönem yönetim ekibiyle bir araya geldi - Son Dakika


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