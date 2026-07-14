Rektör Hacımüftüoğlu\'ndan 15 Temmuz Mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Hacımüftüoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: Aziz milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarih yazdığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünü; birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin en güçlü tezahürlerinden biri olarak derin bir saygı ve minnet duygusuyla idrak ediyoruz.

15 Temmuz 2016 gecesi, devletimizin bekasına, milletimizin hür iradesine ve anayasal düzenimize kasteden hain darbe girişimi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimizin cesareti, feraseti ve sarsılmaz kararlılığı sayesinde bertaraf edilmiş, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığı tüm dünyaya bir kez daha gösterilmiştir. O gece kadın, erkek, genç, yaşlı demeden milyonlarca vatandaşımız, canını hiçe sayarak vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmış; tarihe altın harflerle yazılan büyük bir kahramanlık destanı kaleme almıştır. 15 Temmuz, yalnızca bir darbe teşebbüsünün engellendiği bir tarih değil; aynı zamanda milletimizin istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği, milli birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü şekilde vücut bulduğu tarihi bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimizin o gece sergilediği vakur duruş, birlik ve dayanışma içerisinde hareket edildiğinde hiçbir karanlık odağın hedeflerine ulaşamayacağını açıkça ortaya koymuştur. Köklü tarihinden aldığı güçle geleceğe yön veren Atatürk Üniversitesi olarak bizler de; milli ve manevi değerlerine bağlı, demokratik değerlere sahip çıkan, vatanını seven, bilgi ve ahlakla donanmış nesiller yetiştirmeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Üniversiteler yalnızca bilim üreten kurumlar değil; aynı zamanda toplumsal hafızayı diri tutan, milli şuuru güçlendiren ve geleceği inşa eden müesseselerdir. Bu bilinçle, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere doğru aktarmaya ve milli birlik şuurunu yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını temenni ediyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, milli irademize olan bağlılığımızı daha da güçlendirmesine vesile olmasını diliyor; aziz milletimizi en kalbi duygularımla saygı ve muhabbetle selamlıyorum. - ERZURUM