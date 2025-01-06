Rektör Hacımüftüoğlu Sınav Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Rektör Hacımüftüoğlu Sınav Merkezini Ziyaret Etti

Rektör Hacımüftüoğlu Sınav Merkezini Ziyaret Etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu, yarıyıl sınavları için hazırlıkları inceledi.

06.01.2025 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yarıyıl Sonu Sınavları öncesinde Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Sınav Merkezini ziyaret ederek yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.

Ziyarete; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Türkez, Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Prof. Dr. Reyhan Keleş ile Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Karacalı ve sınav merkezi sorumluları da eşlik etti.

Rektör Hacımüftüoğlu, sınav süreçlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi adına yapılan hazırlıkları yerinde değerlendirerek sınav merkezi sorumlularından bilgi aldı. Sınav organizasyonunun titizlikle planlanması gerektiğini belirten Hacımüftüoğlu, teknolojik altyapının etkin bir şekilde kullanılmasıyla öğrencilere en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin uzaktan eğitimde önemli bir tecrübeye sahip olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti: "Atatürk Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorlukları en aza indirmek ve onların akademik başarılarına katkı sunmak adına tüm olanaklarımızı seferber etmiş durumdayız. Uzaktan eğitim uygulamalarımız, dijital dönüşüm sürecinde büyük bir ivme kazanmış ve bu alandaki birikimimiz ile Türkiye'nin örnek üniversitelerinden biri haline gelmiştir. Yarıyıl Sonu Sınavları kapsamında da tüm hazırlıklarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin güvenilir ve adil bir sınav ortamında, başarılarını en üst düzeyde sergileyebilmeleri için gereken tüm tedbirleri aldık. Bu düşüncelerle sınava girecek öğrencilerimize başarılar, görev alacak idari ve akademik personelimize ise kolaylıklar diliyorum."

Ziyaret, sınav merkezi ekipleriyle yapılan kısa bir değerlendirme toplantısının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Hacımüftüoğlu Sınav Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
14:24 Bakan Fidan: Suriye’de terör örgütü PKKYPG’nin ortadan kalkması an meselesi Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi
14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
21:47 Abhazya’da yangın faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti Abhazya'da yangın faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti
21:17 “Halkın sorunlarını dinleyin“ diyen vatandaşa Özel’den sert yanıt "Halkın sorunlarını dinleyin" diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt
21:17 ABD’de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette OHAL ilan edildi ABD'de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette OHAL ilan edildi
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:35 İran Devrim Muhafızları Komutanı Kaani’den Bağdat’a ’gizli’ ziyaret İran Devrim Muhafızları Komutanı Kaani'den Bağdat'a 'gizli' ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 16:30:07. #1.12#
SON DAKİKA: Rektör Hacımüftüoğlu Sınav Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.