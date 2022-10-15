Rektör Karacoşkun, KADAMER'i ziyaret etti - Son Dakika
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Rektör Karacoşkun, KADAMER'i ziyaret etti

15.10.2022 11:27
Rektör Karacoşkun, KADAMER'i ziyaret etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitenin Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) ofisinin bulunduğu tarihi Kilis konağını ziyaret etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitenin Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) ofisinin bulunduğu tarihi Kilis konağını ziyaret etti.

Rektör Karacoşkun'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Ali Genç eşlik etti.

Konakta, KADAMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seher Maşkaraoğlu ve KADAMER görevlileri ile bir araya gelen Rektör Karacoşkun, şehirle iç içe olmanın ve kimlikli yapıların taşıdığı insan izlerinin bu mekanlardaki faaliyetlerle yansıtılmasının anlamına değinerek, bu yapıların tarih boyunca taşıya geldiği ruhun, bilimsel, kültürel, edebi ve sanatsal etkinliklerle hem Üniversitenin hem şehrin hafızası ve sesi olarak yansıyacağını aktardı.

KADAMER bünyesinde yapılan programlar hakkında bilgi alan Rektör Karacoşkun, yapılması planlanan faaliyetler için de öneriler sundu. Maşkaraoğlu ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Mustafa Doğan, Rektör, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Karacoşkun, KADAMER'i ziyaret etti - Son Dakika

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