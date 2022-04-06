Rektör Kazım Uysal: "Üretkenlik yalnız başına olan bir şey değil" - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'nun 2021 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği nihai sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı olan akademisyenler için törenler düzenlendi.

Akademik personellerin görev yaptıkları birimlerde düzenlenen törenlere Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez, dekanlar ve teşvik almaya hak kazanan akademisyenler katıldı.

Törende konuşan Rektör Kazım Uysal, "Üretkensiniz, çalışkansınız, bu anlamda tebrik ediyorum. 2 yıllık faaliyet raporu yayınladık, orada zaten gördünüz. Verilere grafiklere baktığımızda üniversitemizde ciddi bir iyileşme var. Akademik kadrolardaki rahatlamayı biliyorsunuz. Şu anda uzun süredir bekleyen arkadaşımız yok. Akademik yükseltmelerde problemsiz bir döneme girmek istiyoruz. Üretkenlik yalnız başına olan bir şey değil. Mutlaka beraber ve uyumlu çalışmak zorundayız. O zaman ileriye gidiyoruz. Bunu son iki yılda gördük. Yaklaşık toplam puanımız yedi bin küsurlardaydı, bu sene on bin civarına geldi. Akademik teşvik alan arkadaşlarımızın sayısı 180 küsurdu, şimdi 230'lara dayandı. İnşallah ümit ediyoruz, bu yılın akademik teşvik puanları geçen yıldan daha iyi olmasını bekliyoruz. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Güzel Sanatlar Fakültemize, milletimize, insanlığa değer katmasını niyaz ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA