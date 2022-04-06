Rektör Kazım Uysal: "Üretkenlik yalnız başına olan bir şey değil" - Son Dakika
Üye Girişi

Rektör Kazım Uysal: "Üretkenlik yalnız başına olan bir şey değil"

06.04.2022 13:12
Rektör Kazım Uysal: "Üretkenlik yalnız başına olan bir şey değil"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'nun 2021 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği nihai sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı olan akademisyenler için törenler düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'nun 2021 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği nihai sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı olan akademisyenler için törenler düzenlendi.

Akademik personellerin görev yaptıkları birimlerde düzenlenen törenlere Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez, dekanlar ve teşvik almaya hak kazanan akademisyenler katıldı.

Törende konuşan Rektör Kazım Uysal, "Üretkensiniz, çalışkansınız, bu anlamda tebrik ediyorum. 2 yıllık faaliyet raporu yayınladık, orada zaten gördünüz. Verilere grafiklere baktığımızda üniversitemizde ciddi bir iyileşme var. Akademik kadrolardaki rahatlamayı biliyorsunuz. Şu anda uzun süredir bekleyen arkadaşımız yok. Akademik yükseltmelerde problemsiz bir döneme girmek istiyoruz. Üretkenlik yalnız başına olan bir şey değil. Mutlaka beraber ve uyumlu çalışmak zorundayız. O zaman ileriye gidiyoruz. Bunu son iki yılda gördük. Yaklaşık toplam puanımız yedi bin küsurlardaydı, bu sene on bin civarına geldi. Akademik teşvik alan arkadaşlarımızın sayısı 180 küsurdu, şimdi 230'lara dayandı. İnşallah ümit ediyoruz, bu yılın akademik teşvik puanları geçen yıldan daha iyi olmasını bekliyoruz. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Güzel Sanatlar Fakültemize, milletimize, insanlığa değer katmasını niyaz ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Rektör Kazım Uysal: Üretkenlik yalnız başına olan bir şey değil
Rektör Kazım Uysal: Üretkenlik yalnız başına olan bir şey değil
Rektör Kazım Uysal: Üretkenlik yalnız başına olan bir şey değil
Rektör Kazım Uysal: Üretkenlik yalnız başına olan bir şey değil
Rektör Kazım Uysal: Üretkenlik yalnız başına olan bir şey değil

YORUMLAR
500
Somalili ve Endonazyalı öğrenciler Keçe sanatıyla buluştu Somalili ve Endonazyalı öğrenciler Keçe sanatıyla buluştu DPÜ'de Dumlupınar Staj Konsorsiyumu protokolü imzalandı DPÜ'de Dumlupınar Staj Konsorsiyumu protokolü imzalandı

Dumlupınar Üniversitesi, Kazım Uysal, Kütahya, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Kazım Uysal: 'Üretkenlik yalnız başına olan bir şey değil' - Son Dakika


Son Dakika
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:50 Sıfır olarak aldığı aracın hatalı çıktığını öğrenen adam, hayatının şokunu yaşadı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 13:21:29. #1.12#
SON DAKİKA: Rektör Kazım Uysal: "Üretkenlik yalnız başına olan bir şey değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement