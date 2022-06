Rektör Prof. Dr. Dereli Babalar Gününü kutladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Babalar Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Türkay Dereli, yayımladığı mesajında, "Ailenin köklü çınarıdır baba. Varlığı ile güven veren, gölgesine sığınılan, her şart altında dimdik ayakta duran, yapraklarının ahenkli sesi ile huzur veren dev bir çınar. Baba, ailenin temel direği ve çocuklarının yaşamındaki ilk kahramanıdır. Küçük bir çocuk için babasının elini tutmak kadar güven veren hiçbir şey yoktur. O el, yaşamı boyunca evlatlarını hiç bırakmaz; korur, kollar ve yüreklendirir. Onlara daima doğruyu, iyiyi, güzeli ve erdemli olanı öğretir ve gösterir. Babalarımıza olan sevgimizi, saygımızı ve minnetimizi, 'senede bir gün' değil, her an gösterelim. Onların bizler için göğüslediği zorlukların, bir gün bile şikayet etmeden yaptıkları fedakarlıkların daima farkında olalım. Gün gelip ebediyete göçtüklerinde ise, onları dualarımızda şükranla anmaya devam edelim. Evlatları için yorulmadan çalışan, onlardan sevgisini ve şefkatini esirgemeyen tüm babalarımızın bu güzel gününü kutlar, ahirete intikal etmiş olanlara yüce Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP