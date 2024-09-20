Rektörden Hastane Yönetimine Ziyaret - Son Dakika
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Yerel

Rektörden Hastane Yönetimine Ziyaret

Rektör Hacımüftüoğlu, hastane yönetimiyle bir araya gelerek sağlık hizmetlerini görüştü.

20.09.2024 16:02
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Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin yeni yönetim kadrosuna tebrik ziyaretinde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, gerçekleştirdiği ziyarette, hastane yönetimi ve hekimlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastane hekimleriyle bir araya geldiği öğle yemeği programında, sağlık hizmetleri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Rektör Hacımüftüoğlu, hastanenin genel durumu ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretin son bölümünde Rektör Hacımüftüoğlu, hastane yönetiminde yeni görevlere atanan başhekim yardımcıları, başmüdür ve müdür yardımcıları ile görüşerek kendilerine başarı dileklerini iletti. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin, bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunma vizyonu doğrultusunda yönetim ekibine desteklerinin tam olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, bu tür ziyaretlerin üniversite-hastane iş birliğini güçlendirdiğini vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rektörden Hastane Yönetimine Ziyaret - Son Dakika

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