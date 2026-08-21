Rektörlerden İş Birliği Vurgusu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak şu sözleri ifade etti:

"Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor, nazik ev sahipliği dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde iki üniversite arasındaki akademik iş birliklerini daha da geliştirmeyi, ortak çalışmalarımızı ve projelerimizi artırmayı arzu ediyoruz. Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak öğrencilerimize, üniversitelerimize ve bölgemize katkı sağlayacak yeni çalışmaları birlikte hayata geçireceğimize yürekten inanıyor, kendilerini tebrik ederek yeni döneminde başarılar diliyorum."

Nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'ya teşekkür eden BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, şu sözleri dile getirdi:

"Sayın Rektörümüze nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde iki üniversite arasındaki akademik iş birliklerini geliştirmeyi, üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendirerek üniversitelerimizde üretilen bilgi ve teknolojinin bölgemizin ihtiyaçlarına ve öğrencilerimizin gelişimine daha fazla katkı sağlamasını hedefliyoruz. Nitekim öğrencilerimizin nitelikli bireyler olarak yetişmeleri ve bölgemizin kalkınması için her daim büyük gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Rektörümüze nazik ziyaretleri için tekrardan en kalbi duygularımla teşekkür ediyor; 2026-2027 Akademik Yılı'nın hem Üniversitemize hem de Bartın Üniversitesi ailesine hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.