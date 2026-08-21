Rektörlerden İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rektörlerden İş Birliği Vurgusu

Rektörlerden İş Birliği Vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın ve Zonguldak üniversiteleri rektörleri, akademik iş birliğini güçlendirme sözü verdiler.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak şu sözleri ifade etti:

"Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor, nazik ev sahipliği dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde iki üniversite arasındaki akademik iş birliklerini daha da geliştirmeyi, ortak çalışmalarımızı ve projelerimizi artırmayı arzu ediyoruz. Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak öğrencilerimize, üniversitelerimize ve bölgemize katkı sağlayacak yeni çalışmaları birlikte hayata geçireceğimize yürekten inanıyor, kendilerini tebrik ederek yeni döneminde başarılar diliyorum."

Nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'ya teşekkür eden BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, şu sözleri dile getirdi:

"Sayın Rektörümüze nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde iki üniversite arasındaki akademik iş birliklerini geliştirmeyi, üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendirerek üniversitelerimizde üretilen bilgi ve teknolojinin bölgemizin ihtiyaçlarına ve öğrencilerimizin gelişimine daha fazla katkı sağlamasını hedefliyoruz. Nitekim öğrencilerimizin nitelikli bireyler olarak yetişmeleri ve bölgemizin kalkınması için her daim büyük gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Rektörümüze nazik ziyaretleri için tekrardan en kalbi duygularımla teşekkür ediyor; 2026-2027 Akademik Yılı'nın hem Üniversitemize hem de Bartın Üniversitesi ailesine hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Bartın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektörlerden İş Birliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün Altından daha kolay satılıyor Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor
Prens Harry ve Meghan İngiltere’ye Geri Dönüyor Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye Geri Dönüyor
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm 4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
15 yaşında katil oldu 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü 15 yaşında katil oldu! 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü
Alacak-verecek kavgası can aldı Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü Alacak-verecek kavgası can aldı! Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü

11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:27
Acun Ilıcalı’nın hayali yarın gerçek oluyor
Acun Ilıcalı'nın hayali yarın gerçek oluyor
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
10:34
Alihan Kuriş’in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 11:49:33. #7.13#
SON DAKİKA: Rektörlerden İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.