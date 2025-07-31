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Renkli Bukalemun'un Hikayesi

Renkli Bukalemun\'un Hikayesi
31.07.2025 09:48
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Emre Kaan Keleşoğlu, Marmaris'teki yangında yaralı bulduğu bukalemun 'Renkli'yi tedavi etti.

Ankara'da yaşayan Emre Kaan Keleşoğlu'nun Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında yol kenarında yaralı halde bularak tedavi ettiği ve 'Renkli' ismini verdiği bukalemun dükkanın maskotu haline gelirken, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Ankara'da yaşayan Emre Kaan Keleşoğlu, Marmaris'teki orman yangınları sırasında yolun kenarında yaralı olarak bulduğu bukalemunu dükkanında tedavi etti. Tedavisinden sonra ona dükkanında bakmaya başlayan Keleşoğlu, "Renkli" ismini verdiği hayvanına araç bakım stüdyosunda bakıyor. Dükkanda un kurdu gibi yiyeceklerle beslenmesinin yanı sıra sinekleri de bir çırpıda yiyen Renkli, dükkanın maskotu haline geldi. Renkli'nin görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Bukalemunu yaralı olarak bulduklarını anlatan Keleşoğlu, "İsmini Renkli koyduk, oğlum koydu. Marmaris'te bulduk yaklaşık 2 ay önce. Bacağının kenarında bir yarası vardı, karıncalar da üstüne uçuşmuştu. Biz de aldık, vicdanımız el vermedi onu orada bırakmaya. Aldık, yaklaşık 2 aydır bizim misafirimiz, dükkanımızın maskotu oldu. Seviyoruz, mahalleli, semt, esnaf arkadaşlar da sağ olsunlar çok seviyorlar. Bizim de neşe kaynağımız oldu" dedi.

Tedavisi için veterinerden de destek aldıklarını aktaran Keleşoğlu, "Biz bunu batikon sürerek tedavi ettik. Daha sonrasında zaten araştırdık ve sorduğumuz veteriner hekimler deri değiştirdikçe kendini yenileyeceğinden bahsetti. Yaklaşık iki kere deri değiştirdi ve yarası şu anda iyi durumda. Nasip olursa biz de eylül ayı gibi tekrardan Marmaris'te aldığımız yere bırakmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Keleşoğlu, Renkli'nin un kurdu, D vitamini gibi gıdalarla beslenmesinin yanı sıra dükkandaki sinekleri de avladığını anlatarak, "Dükkanda akşam ışıklar çok fazla olduğu için çok fazla sinek geliyor. Devrin sinekleri artık saldırıyor, normal sinek gibi davranmıyorlar. Ben de konan sineklerin üstüne Renkli'yi saldım, bayağı bir onlara ateş etti. Bayağı da karnını doyurdu, çok zevk aldı. Hatta dönüp dönüp baktı nasıl yaptım falan edalarıyla. İnsanlar da çok beğendiler, çok güzel yorumlar geldi. Bütün Türkiye tanımış oldu Renkli'yi bu sayede. Eğlenceli bir şey oldu. Gelen yorumlar çok efsane. Bir tanesi demiş ki, '3 yaşında erkek çocuğum var, takas olur mu?' Bir tanesi 'Marketlere ne zaman geliyor?' gibi güzel yorumlar var" ifadelerini kullandı.

Renkli'yi beslemek için dükkanda pek çok değişiklik yaptığını ifade eden Keleşoğlu, "Renkli yüzünden dükkanın her tarafı böcek oldu. Arkadaşın karnını doyurmak için tartaradır, un kurdudur vs. bir sürü D vitaminleridir. Ürünler aldık arkadaşımıza güzel bakmak için. Günde yaklaşık 4 tane un kurdu yiyor. Onun haricinde de yaklaşık 20'ye yakın sinek yiyor" diye konuştu.

Hayvanların doğal ortamından ayrılmasına karşı olduklarını dile getiren Keleşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanlarımızın doğal ortamından ayrılmasına açıkçası biraz karşıyız ama mecbur kaldık ve güzel oldu. Bizim için ayrılması, özellikle çocuğumun da ayrılması çok zor olacak. Ama doğal ortamında yaşaması çok daha verimli olur. Orman yangınlarında bunun gibi yüzlerce, binlerce hayvan telef oldu. Lütfen orman yangınlarına karşı daha çok duyarlı olalım. Çünkü sadece maddi hasar değil, büyük canlar da kayboluyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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