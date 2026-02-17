Reşadiye Camii'nde Ramazan Mahyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Reşadiye Camii'nde Ramazan Mahyası

Reşadiye Camii\'nde Ramazan Mahyası
17.02.2026 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Reşadiye Camii'ne 'Oruç tut sıhhat bul' mahyası asıldı, hazırlıklar tamamlandı.

Ramazan ayı öncesi mahyalar minareleri süslemeye başlarken, Eskişehir'in simge yapılarından Reşadiye Camii'ne de 'Oruç tut sıhhat bul' mahyası asıldı.

On bir ayın sultanı Ramazan öncesi Eskişehir'deki tarihi camilerde hazırlıklarda sona gelindi. Kentin en önemli sembollerinden biri olan Reşadiye Camii'nde iki minare arasına asılan mahya için hummalı bir çalışma yürütüldü. Elektrik teknisyeni Ersin Mustafa Odabaşı ve ekibi tarafından büyük bir titizlikle 300 ampul kullanılarak hazırlanan 'Oruç tut sıhhat bul' yazılı mahya camiye asıldı.

"300 tane ampul var"

Ersin Mustafa Odabaşı, "Bu sene mahyamıza 'Oruç tut, sıhhat bul' yazdık. Geçen seneden farklı olarak, geçen sene 'Hoş geldin ya Şehri Ramazan' yazmıştık. Şimdi bunda 300 tane ampul var. Göründüğü gibi aslında hiç de kolay değil. Bunun bir ön hazırlığı var. Yaklaşık bir hafta yazıyı ve devrelerini aşağıda hazırlıyoruz, bir hafta sonunda çıkartıp asıyoruz. Ortalama minarelere yazıyı hazırlamak ve takmak için en az 6 kere inip çıkıyoruz. Minarelerin arası 60 metre, yükseklik olarak da yaklaşık 50 metre. Merdivende toplam 300 basamak var. Bir aksilik veya arıza çıkmazsa tek seferde asıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Eskişehir, Reşadiye, Kültür, Mahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Reşadiye Camii'nde Ramazan Mahyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 00:15:03. #7.11#
SON DAKİKA: Reşadiye Camii'nde Ramazan Mahyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.