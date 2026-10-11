Resmi olmayan sonuçlara göre 243 oyla Adıyaman Barosu başkanı Mithat Yaşar oldu - Son Dakika
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Resmi olmayan sonuçlara göre 243 oyla Adıyaman Barosu başkanı Mithat Yaşar oldu

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Resmi olmayan sonuçlara göre 243 oyla Adıyaman Barosu başkanı Mithat Yaşar oldu
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Adıyaman Barosu'nun 36. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre 243 oyla Mithat Yaşar kazandı. Mevcut Başkan Bilal Doğan'ın aday olmadığı seçimde Yaşar, başarının kolektif olduğunu belirterek meslektaşlarına teşekkür etti.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Barosu'nun 36. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre 243 oyla Mithat Yaşar kazandı.

Adıyaman Barosu'nun 36. Olağan Genel Kurulu kapsamında bugün başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut Başkan Bilal Doğan'ın yeniden aday olmadığı seçimde, Mithat Yaşar, Ömer Faruk Şan ve Celal Dikme yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 243 oy alan  Mithat Yaşar baronun yeni başkanı seçildi.

"BU BAŞARI SADECE BENİM BAŞARIM DEĞİL"

Seçimin ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Yaşar, Genel Kurula katılan meslektaşlarına ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Adıyaman Barosu'nun 36. Olağan Genel Kurulu'nda meslektaşlarımızın katılımıyla bu dönem baro başkanlığına kesinleşmemiş seçim sonuçlarına göre seçilmiş durumdayım. Öncelikle Genel Kurula katılıp demokratik hakkını kullanan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunun dışında tabii ki tek başına hiç kimse bir anlam ifade etmez. Bu kolektif bir başarıdır. Bu kolektif başarıda yanımda yer alan, listelerimde yer alan bütün arkadaşlarıma tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece benim başarım değil, diğer arkadaşlarımla paylaştığım bir başarı.

Ancak ben bu başarının kendi kısmıma düşen kısmını önce üç kızıma ithaf ediyorum. Sonra da bu kravatın sahibi olan önceki dönem Baro Başkanlarımızdan kıymetli büyüğüm, ağabeyim, dostum, rahmetli Nazım Pektaş'a ithaf ediyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun."

Kaynak: ANKA
Mithat YaşarBilal DoğanGüncelYerelSon Dakika

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