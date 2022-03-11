Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi cami yeniden ibadete açılıyor - Son Dakika
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Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi cami yeniden ibadete açılıyor

11.03.2022 13:02

Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi cami yeniden ibadete açılıyor Giresun'un Alucra ilçesinde 2017 yılında meydana gelen hasar nedeniyle ibadete kapatılan tarihi Küçük Cami yapılan restorasyon çalışmasının ardından yeniden ibadete açılıyor.

Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi cami yeniden ibadete açılıyor

GİRESUN - Giresun'un Alucra ilçesinde 2017 yılında meydana gelen hasar nedeniyle ibadete kapatılan tarihi Küçük Cami yapılan restorasyon çalışmasının ardından yeniden ibadete açılıyor.

Giresun'un Alucra ilçesinde 1950'lerde yapıldığı belirtilen, kesme taş ve ahşap yapılı Anıtlar Kurulu tarafından tescilli Merkez Küçük Cami 2020 yılında başlatılan onarım ve restorasyon çalışmaları tamamlandı.

İlçenin Mesudiye Mahallesi'ndeki tarihi Küçük Cami'nin tarihi dokusuyla da dikkat çektiğini ifade eden Mesudiye Mahallesi Muhtarı Aytaç Bodur, "Bilindiği kadarıyla 1950'li yıllarda yapılan dışı kesme taş, içerisi ahşaptan yapılı Küçük Cami Anıtlar Kurulu tarafından tescilli bir camidir. Küçük Caminin 2017 yılında başlayan tavan çökmesi ve çeşitli tahribatlar nedeniyle 2019 yılında alınan güvenlik kararıyla ibadete kapatılmıştı. Vakıflar Trabzon Bölge Müdürlüğü himayesinde olan Alucra Merkez Küçük Caminde Temmuz 2020 yılında restorasyon proje çalışması başlatılmıştı, Sona gelinen çalışmaların ardından camimiz Ramazan ayı itibariyle tekrar ibadete açılması için son hazırlıklar yapılmaktadır. İnşallah 2017 yılında hasar gören, ve 2019 yılında ibadete kapatılan camimizde Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmış olacağız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi cami yeniden ibadete açılıyor
Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi cami yeniden ibadete açılıyor
Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi cami yeniden ibadete açılıyor

YORUMLAR
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Restorasyon, Giresun, Alucra, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi cami yeniden ibadete açılıyor - Son Dakika


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