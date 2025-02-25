Retro Oyunlara İlgi Büyüyor - Son Dakika
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Retro Oyunlara İlgi Büyüyor

Retro Oyunlara İlgi Büyüyor

Eskişehirli esnaf Burak Öztoprak, klasik oyunlarla boş zamanlarını değerlendiriyor.

25.02.2025 10:01
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Eskişehir'de esnaflık yapan Burak Öztoprak, günümüz video oyunlarının birbirlerine çok benzediğini düşündüğü için boş zamanlarını eskilerden kalan retro türü klasik oyunlar ile değerlendiriyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok alan gibi oyun sektörü de her geçen gün ilerliyor. Yüksek donanımlı cihazlar sayesinde video oyunlarının görüntü kalitesi gerçeğe yakın bir hale gelirken, Eskişehir'de esnaflık yaparak geçimini sağlayan 37 yaşındaki Burak Öztoprak, boş zamanlarında retro oyunlar oynuyor. Gün içerisinde arcade türü retro yapımlar ile zaman geçiren Öztoprak, son zamanlarda fazlasıyla tercih edilen online oyunların ise insan psikolojisini kötü yönde etkilediğini düşünüyor.

"Yeni oyunlar eski tadı vermiyor, onların heyecanı ayrı"

2025 yılında neden retro oyunları tercih ettiğini anlatan Burak Öztoprak, "Günümüzde oyunların hepsi birbirinin aynısı. Mesela futbol ve dövüş oyunlarını ele alalım. Hepsi birbirine benziyor, aynı teknolojiyi kullanıyorlar. Benim için önemli olan, oynadığım oyunun hikayesi. Onları merak ettiğim için oynuyorum. Bireysel olarak online oyunları pek tercih etmiyorum. Yeni oyunlar eski tadı vermiyor, onların heyecanı ayrı. Bu yüzden retro oyunlar oynuyorum" dedi.

"Yeni oyunlar insan psikolojisini bozuyor"

Gençlere de retro oyunları tavsiye eden Öztoprak, sözlerine şöyle devam etti: .

"Eski oyunlar kısa sürüyorlar ama şimdiki oyunlara göre oynanış yönüyle daha heyecanlı oluyor. Hem diğer oyunlar gibi strese sokmuyor, güzel ve eğlenceli bir şekilde keyifli zaman geçiriyorsun. Çok oyunculu oyunlardaki sinir gündelik hayata da sirayet ediyor, agresif bireye dönüyorsunuz. Yeni oyunlar insan psikolojisini bozuyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Kültür, Yerel, Yaşam, Oyun, Oyun, Son Dakika

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