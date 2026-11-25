Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'nın katılımıyla, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler ve okul müdürleri onuruna vefa yemeği düzenlendi.

Reyhanlı'da düzenlenen programda yıllarca eğitim görevinde bulunan öğretmenlerle bir araya gelen Vali Masatlı, öğretmenlerin nesillerin yetişmesindeki önemine değindi. Masatlı, kendi eğitim hayatında kendisine emek veren öğretmenlerini de minnetle andı.

Vali Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından öğretmenlerin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra arama kurtarma, iaşe ve çadır ile konteyner kentlerin kurulması ve yönetilmesi gibi çalışmalarda da görev aldığını belirterek emekli öğretmenlere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerin ülkenin farklı alanlarında önemli görevler üstlendiğini ifade eden Masatlı, emekli eğitimcilere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.

Programda emekli öğretmenlere Öğretmenler Günü anısına hediyeler takdim edildi. Program, öğretmenlerin geçmişe ilişkin anılarını paylaşması ve sohbetlerin ardından sona erdi.