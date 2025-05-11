Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 vatandaşa Anneler Günü\'nde buruk anma

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 12 yıl önce bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 53 vatandaş törenle anıldı. Saldırıda evladını kaybeden anneler, buruk geçen Anneler Günü'nde hüzünlü anlar yaşadı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısının 12. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. 11 Mayıs Şehitler Anıtı önünde ellerinde Türk bayrakları ve yakınlarının fotoğrafları ile toplanan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin adının tek tek okunduğu anma etkinliğinde dualar edildi.

"Oğlum yok diye Anneler Günü'nü kutlamıyorum"

Oğlu Murat Yeliz'i bombalı saldırıda kaybeden Gülseren Yeliz, "Oğlum Anneler Günü'nde hediye almak için gittiğinde şehit oldu. Anneler Günü'nde bekledim gelmedi, çok bekledim yollarını. Oğlum yok diye Anneler Günü'nü kutlamıyorum. Rabbim bizim yüreğimizi yakanların da yüreğini yaksın. Evladım hediye almaya gitmişti, dönmedi evladım. Rabbim böyle yapanların da yüreğini yaksın. Evlatlarımızı bizden alanların da yüreğini yaksın" dedi.

Programa Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve vatandaşlar katıldı. - HATAY