Reyhanlı'da asayiş uygulaması: Aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Reyhanlı'da asayiş uygulaması: Aranan hükümlü yakalandı

Reyhanlı\'da asayiş uygulaması: Aranan hükümlü yakalandı
28.06.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Reyhanlı'da gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak tutuklandı. Uygulamada tarihi eser niteliğinde 1 adet sikke de ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uygulamada aranan bir hükümlü yakalanarak tutuklanırken, tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Uygulama kapsamında polis ekipleri tarafından 156 kişi ile 82 araç kontrol edildi. Trafik denetimlerinde kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen 3 araç hakkında işlem yapılırken, toplam 242 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca çeşitli suçlardan 2 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

156 KİŞİ VE 82 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesinde kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada ekipler, ilçe genelinde belirlenen noktalarda denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 156 kişi sorgulandı, 82 araç denetlendi. Trafik kurallarına aykırı hareket ettiği belirlenen 3 araç hakkında işlem yapıldı. Denetimler kapsamında toplam 242 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, çeşitli suçlardan 2 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.

ARANAN HÜKÜMLÜ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalarda, "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkân Sağlama" suçundan hakkında 5 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama sırasında bir şahsın üzerinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikke muhafaza altına alınırken, olayla ilgili gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Reyhanlı'da kamu düzeninin korunması ve suçla mücadeleye yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Asayiş, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Reyhanlı'da asayiş uygulaması: Aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti
Final gibi eşleşmeler var İşte Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ülkeler Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler

15:11
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
15:02
Fransa’da paraşüt okuluna ait uçak düştü En az 11 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü! En az 11 kişi hayatını kaybetti
14:51
Suudi Arabistan’da Aramco’ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
14:43
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
14:39
Kadir İnanır’ı anma töreninde “Kenan Evren“ gerilimi Bir kişi salondan çıkarıldı
Kadir İnanır'ı anma töreninde "Kenan Evren" gerilimi! Bir kişi salondan çıkarıldı
14:31
CHP’den Özgür Özel’in görevden alındığı iddiasına yalanlama
CHP'den Özgür Özel'in görevden alındığı iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 15:48:12. #7.12#
SON DAKİKA: Reyhanlı'da asayiş uygulaması: Aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.