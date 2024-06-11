Rize-Artvin Havalimanı'na Bahreyn'den gelen ilk charter yolcuları

Yerel

Bahreyn'den gelmesi planlanan ilk charter yolcuları Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Rize'de yaz sezonun açılmasının ardından Bahreyn'den charter sefer ile ilk yabancı turist kafilesi geldi. Orta Doğu ülkelerinden haftada 2 gün olarak planlanan charter seferlerinin ilki olan THY'nin TK3073 sefer sayılı BAH-RZV seferi saat 06.57'de 155 yolcu ile iniş yaptı. Böylelikle turizm sezonun açıldığı Rize'de ilk Bahreyn seferi gerçekleşmiş oldu. - RİZE