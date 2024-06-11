Rize-Artvin Havalimanı'na Bahreyn'den gelen ilk charter yolcuları - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı'na Bahreyn'den gelen ilk charter yolcuları

Rize'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Rize-Artvin Havalimanı'na, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Bahreyn'den gelen ilk charter seferi gerçekleşti. Türk Hava Yolları'nın TK3073 sefer sayılı uçuşu, 155 yolcuyla saat 06.57'de iniş yaptı.

11.06.2024 11:52
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Bahreyn'den gelmesi planlanan ilk charter yolcuları Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Rize'de yaz sezonun açılmasının ardından Bahreyn'den charter sefer ile ilk yabancı turist kafilesi geldi. Orta Doğu ülkelerinden haftada 2 gün olarak planlanan charter seferlerinin ilki olan THY'nin TK3073 sefer sayılı BAH-RZV seferi saat 06.57'de 155 yolcu ile iniş yaptı. Böylelikle turizm sezonun açıldığı Rize'de ilk Bahreyn seferi gerçekleşmiş oldu. - RİZE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı'na Bahreyn'den gelen ilk charter yolcuları - Son Dakika
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