Rize'de Arazisinden Geçen Fiber İnternet Kablosunu Kaldıramayan Vatandaş Ne Yapacak? - Son Dakika
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Rize'de Arazisinden Geçen Fiber İnternet Kablosunu Kaldıramayan Vatandaş Ne Yapacak?

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan bir vatandaş, arazisinden geçen uluslararası fiber internet kablosunu kaldırmak istemesine rağmen amacına ulaşamıyor. Evlerini tamamlayabilmek için 2 yıldır kablonun sökülmesini bekleyen aile, müdahale etmeleri halinde yüklü miktarda para cezası alacaklarını öğrenince ne yapacaklarını bilemiyor. Durum, hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

14.06.2024 10:55
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Rize'de arazisinden geçen uluslararası fiber internet kablosunu kaldırtmak isteyen vatandaş bir türlü amacına ulaşamayınca ne yapacağını şaşırdı. Duvarları bile örülememiş olan evin ortasından fiber kablo geçmesi görenleri hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

Karadeniz fıkralarına konu olacak olay, Rize'nin Çayeli ilçesi Kemer köyü Maden Mahallesi'nde yaşanıyor. Dedetaş kardeşler kendi arazilerine ev yapmak istedi. Evi yapmak istedikleri parselden ise telefon kablosu geçtiği için kaldırılması için gerekli yerlere müracaat etti. Dedetaş ailesi yaptıkları müracaat sonucunda ise "Sen tuğlasını ördür, biz sonra kesip atarak ek yaparız" cevabını aldı. Fiber internet kablosu olduklarını öğrendikleri iletişim ağı tellerini bir türlü kaldırtamayan aile kendilerinin müdahale etmesi halinde yüklü miktarda para cezası alacağını duyunca bu kez ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladı.

Evlerini tamamlayabilmek için 2 yıldır kablonun sökülmesini beklediklerini dile getiren İbrahim Dedetaş, "2022 yılında ben bu evin temelini atarken yeri kazdırmaya başladım. Defalarca dilekçe yazıp gönderdim. Çayeli'ndeki arkadaşlar gelerek bana yardımcı oldular. Kendi internet kablolarını buradan kaldırdılar. Bu uluslararası fiber kablo olduğu için bu kabloyu kaldıramıyorlar. Bana sundukları mazeret budur. Birkaç defa geldiler baktılar. Fakat halen daha sökmek için gelmediler. Aşağı yukarı 2 yıldır bekliyorum. Şu anda tuğlasını ördüreceğim. En son arkadaşları aradığım zaman, 'sen tuğlasını ördür, biz sonra kesip atarak ek yaparız' dendi. Komik bir olay. Buraya gelen gören 'bu ne kablosu' diye soruyor. Enteresan bir olay. Söyleyecek kelime de bulamıyorum. Adam bana 'sen tuğlayı ör kablo içeride kalsın' diyor. Benim evimin içerisinden internet geçiyor. Fıkra gibi bir olay yaşıyoruz. Tekrar dilekçe vereceğim. Bu sefer verdiğim dilekçenin de fotoğrafını çekeceğim. Kaldırmazlarsa mahkemeye vereceğim. Bu sefer daha uzun sürecek. Tuğlasını öreceğim. Şapı da dökeceğim. Kablo içeride kalacak. Şimdi ben bu kabloyu kesip atamıyorum. Kesip atsam geçen sene sorduğumda bir araba parası cezası var denmişti. Kabloyu da kesemiyorum. Kesme şansım da yok" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rize'de Arazisinden Geçen Fiber İnternet Kablosunu Kaldıramayan Vatandaş Ne Yapacak? - Son Dakika

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