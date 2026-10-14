Rize\'de balıkçı, eşinin çarşı önerisine rağmen bin liralık yakıtı yakıp denize açıldı

Rize'de palamut avı için teknesiyle denize açılmaya hazırlanan balıkçı ile eşinin yaptığı maliyet hesabı renkli anlar yaşattı.

Tezgahlarda yaşanan palamut bolluğu ve fiyatların 50 lira ve altına kadar gerilemesi, amatör balıkçı Murat ile eşi Emine Zaman arasında esprili bir tartışmaya yol açtı. Palamut avı için teknesiyle denize açılmaya hazırlanan Murat Zaman'a eşinin yaptığı maliyet hesabı renkli anlar yaşattı.

Tekne hazırlıkları sırasında eşini yakıt masrafı konusunda uyaran Emine Zaman, çarşıdaki balık fiyatların çok düştüğünü hatırlatarak, "Şimdi dolanacaksın, b,n liralık yakıt yakacaksın. Ben çarşıya geçeceğim, sana tanesi 50 liradan alayım bari balıkları, niye çıkıyorsun" diyerek balığı tezgahtan almayı teklif etti.

Eşinin bu teklifine esprili bir dille karşılık veren Murat Zaman ise "Çarşıdan alması çok basit, burada tutması zordur. 50 lira pahalı; bu sene millet balık yesin diye balığı bedava verip üstüne de 50 lira para vermeleri lazım. Ben şimdi bin liralık yakıt yakacağım" ifadelerini kullandı.

Palamudun ucuzlamasına rağmen deniz tutkusundan vazgeçmeyen ve yüksek yakıt masrafını göze alan Murat Zaman, eşinin "İlle çıkacak, çıkmadan rahatlamıyor. Halbuki çarşıda palamut daha ucuz" sözleri eşliğinde teknesiyle denize açıldı.